Мировой авторынок в ноябре вновь ушел «в минус»

Мировой авторынок в ноябре снизился на 2,1% до 7 млн 571 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 69 млн 329 тыс. единиц (-15,6%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре остается Китай с показателем 2 млн 706 тыс. машин, что на 11% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется седьмой месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. В Америке было реализовано 1 млн 191 тыс. автомобилей – на 15,8% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в ноябре составили 1 млн 057 тыс. машин (-15,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 4,8% до 386,7 тыс. единиц, а локомотивами роста стали рынки России и Турции.

В Южной Америке местные дилеры продали 247 тыс. автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (407,3 тыс. шт., +6,5%), Корею (168,1 тыс. шт., +5,7%) и Канаду (131,3 тыс. шт., -9,1%).

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