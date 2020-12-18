Jaguar Land Rover открыл обновленный дилерский центр в Иркутске

В Иркутске открылся обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover «ЛЦ-Иркутск», перестроенный в соответствии с фирменным стандартом британского автопроизводителя – ARCH. Концепция ARCH подразумевает дизайнерское оформление фасадов дилерских центров в виде торжественных арок: ключевой здесь является зона, в которой представлены автомобили, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Общая площадь дилерского центра «ЛЦ-Иркутск» составляет более 2240 кв.м. Новый шоу-рум позволяет разместить весь модельный ряд Jaguar и Land Rover, зону автомобилей с пробегом, реализуемых в рамках программы Approved, клиентское пространство для отдыха, зону сервис-бюро и интерактивной приемки, магазин запасных частей и дополнительного оборудования, цифровой конфигуратор моделей и комплектаций, ресепшен, а также зону выдачи автомобилей. В сервисной зоне располагаются 10 постов обслуживания и склад запасных частей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 6471 автомобиль (-30%). Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 5611 внедорожников Land Rover – на 27% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 860 единиц (-46%), согласно данным АЕБ.

В каких городах есть дилерские центры Jaguar Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».