CHERYEXEED рассказал о новинках для России в 2021 году

Новый автомобильный бренд CHERYEXEED, который недавно вышел на российский рынок с полноприводным кроссовером TXL, в 2021 году планирует расширить модельный ряд в нашей стране. Так, во второй половине следующего года у российских дилеров CHERYEXEED должны появиться флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. Спецификации, комплектации и стоимость новых моделей будут объявлены позже, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Напомним, за первый месяц продаж полноприводного кроссовера CHERYEXEED TXL официальными дилерами марки было реализовано 103 таких автомобиля. Самой популярной комплектацией стала топовая комплектация Flagship, которую выбрали 94% покупателей. Как отмечается, больше половины владельцев CHERYEXEED TXL предпочли приобрести новый автомобиль, воспользовавшись программой Trade-in. Среди них бывшие собственники автомобилей 2015-2017 годов выпуска таких моделей, как Lexus RX, BMW X3, BMW X5, Infiniti QX80, Range Rover и KIA Sorento Prime.

Автомобили бренда CHERYEXEED на старте продаж были представлены только в 15 центрах, расположенных в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Кемерово и Иркутск. В декабре дилерская сеть продолжит расти и увеличится почти в два раза. Запланировано открытие еще 13 новых дилерских центров в таких городах, как Москва, Ульяновск, Волгоград, Ижевск, Воронеж, Владимир, Нижний Новгород и Новосибирск.

Напомним, CHERYEXEED TXL предлагается на российском рынке доступна в салонах официальных дилеров марки в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 249 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. CHERYEXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

Какие еще модели (в том чмсле других марок) можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: AutoWP.ru