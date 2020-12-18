Казахстанский автопром в ноябре вырос на четверть

По итогам ноября 2020 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 7891 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) – на 25,8% больше, чем годом ранее.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», за 11 месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 69687 единиц автотранспортных средств, что на 53,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство легковых автомобилей выросло на 47,9%, достигнув значения 58547 штук. Выпуск автобусной техники составил 1614 машин (+66%), грузовых автомобилей – 7217 единиц (рост в 1,9 раза). По предварительным итогам уходящего года, в стране было произведено 69,7 тыс. автотранспортных средств, из которых 58,5 тысяч – легковые автомобили.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 59743 единицы, что на 51,4% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 72,5% против 59,1% за аналогичный период прошлого года.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 11 месяцев 2020 года составили LADA (16 262 шт.), Hyundai (15621 шт.), Chevrolet (7499 шт.), Ravon (5866 шт.) и KIA (5098 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (1816 шт.), UAZ (601.) и Skoda (257 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA Granta (7240 ед.), Ravon Nexia R3 (5866 шт.), Hyundai Accent (4425 шт.). Hyundai Tucson (4319 шт.) и LADA Vesta (3730 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Chevrolet Cobalt (3545 шт.), LADA 4x4 (3001 шт.), Hyundai Creta (2930 шт.), KIA Rio (2687 шт.) и Chevrolet Nexia (2144 шт.).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.