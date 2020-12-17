На АВТОВАЗе назначен новый главный дизайнер. Вместо Стива Маттина

Вице-президентом, директором по дизайну LADA с 1 января 2021 года назначен Жан-Филипп Салар. На этом посту он сменит Стива Маттина, который возглавлял LADA Design последние 9 лет и принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Он продолжит свои отношения с АВТОВАЗом в качестве советника президента компании.

Жан-Филипп Салар, 1973 года рождения, присоединяется к команде АВТОВАЗа с должности директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе (офис в Бухаресте, Румыния), где проработал последние 5 лет и отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013-2015 годах г-н Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008-2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Первые семь новинок выйдут на рынок в ближайшие два года – речь идет, в частности, о рестайлинговых семействах LADA Vesta и Largus. Остальные новинки появятся на рынке в продаже с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили. Скорее всего, в первую очередь речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4 NG, разработка которого ведется в настоящее время. Кроме того, АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

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