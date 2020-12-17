Какие иномарки покупали россияне в ноябре: ТОП-10 моделей

Почти 100 тысяч иномарок купили жители нашей страны в последний осенний месяц. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на их долю пришлось 76% от общего объема рынка новых легковых автомобилей. Рассмотрим, какие модели иномарок пользовались наибольшей популярностью.

Лидерство тут по-прежнему принадлежит «корейцам». Так, в ноябре из иностранных машин россияне чаще всего приобретали KIA Rio – автомобили этого семейства разошлись тиражом в 8,3 тыс. единиц. На втором месте по предпочтениям располагается кроссовер Hyundai Creta (6,4 тыс. шт.).

Далее следуют лифтбек Volkswagen Polo и седан Hyundai Solaris – эти модели были куплены в количестве 4,7 тыс. и 4,4 тыс. экземпляров соответственно. Замкнул пятерку лидеров лифтбек Skoda Rapid с показателем 3,7 тыс. штук.

Кроме них, в ТОП-10 самых покупаемых новых легковых иномарок по итогам ноября 2020 года попали: седан Renault Logan (3,4 тыс. шт.), а также кроссоверы Renault Duster (3,1 тыс. шт.), Toyota RAV4 (3,1 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (2,9 тыс. шт.) и Skoda Kodiaq (2,5 тыс. шт.).

Найти эти (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.