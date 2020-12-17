Renault открыла первый в России автосалон в новом фирменном стиле

Компания Renault Россия открыла первый в России и регионе Евразия шоу-рум, который оформлен по стандартам Renault Store Evolution. В пространства всех новых шоурумов теперь будут интегрированы такие элементы визуализации, как: digital-тотем, brand-wall и ТВ-модуль с 55” монитором touch-screen, где клиент может сконфигурировать свой новый автомобиль и подобрать необходимые аксессуары. Новая палитра – с оранжевым, красным и фиолетовым цветами – и отделка с применением искусственного камня в интерьере изменят привычный вид дилерского центра Renault, сообщает пресс-служба французской марки.
Первым в России и в регионе Евразия дилерским центром, созданным в рамках концепции Renault Store Evolution, стал ООО «Полярис» в Санкт-Петербурге. Северная столица занимает второе место после Москвы в рейтинге городов с высокими продажами Renault (бренд входит в ТОП-5 с долей рынка 8,14%).
Общая площадь центра ООО «Полярис» составляет 1830 кв.м, включая административно-технические помещения (101 кв.м). Шоурум площадью 486 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 9 автомобилей. Автосалон оснащен комфортными зонами ожидания с Wi-Fi, а также зоной выдачи новых автомобилей. Общая площадь сервисной зоны составляет 523 кв.м и оборудована 2 постами мойки, 11 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. Приемка автомобиля в сервис происходит в выделенной зоне для комфортного обслуживания клиента. Ожидая в салоне выдачу автомобиля, клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 116262 автомобиля, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,6%, согласно данным АЕБ.
Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».