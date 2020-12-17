Renault открыла первый в России автосалон в новом фирменном стиле

Компания Renault Россия открыла первый в России и регионе Евразия шоу-рум, который оформлен по стандартам Renault Store Evolution. В пространства всех новых шоурумов теперь будут интегрированы такие элементы визуализации, как: digital-тотем, brand-wall и ТВ-модуль с 55” монитором touch-screen, где клиент может сконфигурировать свой новый автомобиль и подобрать необходимые аксессуары. Новая палитра – с оранжевым, красным и фиолетовым цветами – и отделка с применением искусственного камня в интерьере изменят привычный вид дилерского центра Renault, сообщает пресс-служба французской марки.

Первым в России и в регионе Евразия дилерским центром, созданным в рамках концепции Renault Store Evolution, стал ООО «Полярис» в Санкт-Петербурге. Северная столица занимает второе место после Москвы в рейтинге городов с высокими продажами Renault (бренд входит в ТОП-5 с долей рынка 8,14%).