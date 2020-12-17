Европейский авторынок в ноябре усилил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября снизились на 13,5% и составили 1 млн 047 тыс. 409 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд, что обусловлено очередными карантинными ограничениями в ряде европейских стран на фоне второй волны коронавирусной инфекции. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 746 тыс. 293 единицы (-26,1%).

Как отмечается в обзоре европейского авторнка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 122125 машин (-18,6%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 69930 автомобилей (-6,9%). Третью строчку занимает Renault, реализовавший 68552 машины (-13,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (66085 шт., -11,2%) и BMW (64038 шт., -7,9%).

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