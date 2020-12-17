Новый минивэн KIA Carnival сертифицирован для российского рынка

Компания KIA сертифицировала минивэн KIA Carnival четвертого поколения для российского рынка. Новинка будет выпускаться на калининградском заводе «Автотор» и поступит в продажу в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, в России KIA Carnival будет предложен с двумя вариантами силовых установок: атмосферным бензиновым двигатем V6 с рабочим объемом 3,5 л (249 л.с. и 331,5 Нм) и турбодизельным четырехцилиндровым мотором 2,2 л (199 л.с. и 440 Нм). Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех версиях Carnival имеет привод только на переднюю ось. Более подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках и комплектациях кроссвэна KIA Carnival для российского рынка будет представлена позднее.

Напомним, мировая премьера минивэна KIA Carnival четвертого поколения состоялась летом 2020 года. По сравнению с предшественником габаритная длина нового Carnival увеличилась на 40 мм (до 5155 мм), задний свес – на 30 мм (до 1130 мм), что позволило обеспечить больший простор для пассажиров заднего ряда и при этом сохранить лучший в классе объем багажного отсека.

Что касается внешнего вида нового KIA Carnival, переднюю часть автомобиля отличает классическая форма решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tiger nose), объединенная с высокотехнологичными фарами. При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза ярко выраженная «поясная» линия, протянувшаяся по всей длине кузова и соединяющая фары и задние фонари. Стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», причем его хромированное покрытие переходит и на широкую полосу, опоясывающую всю корму.

Салон нового KIA Carnival получил панорамный сенсорный дисплей с тактильной обратной связью в центре передней панели, а также продуманную компоновку и комфортную посадку на трех или даже четырех рядах сидений.

Какие еще модели KIA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: KIA