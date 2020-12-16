Опубликованы фотографии салона нового Renault Duster для России

Компания Renault недавно официально раскрыла внешность Renault Duster второго поколения для России. В распоряжении «Российской газеты» оказались фотографии салона нового Duster. Известно, что пока автомобили носят статус предсерийных экземпляров.

Судя по снимкам, интерьер Duster унифицирован с кросс-купе Arkana. Но при этом у первого оригинальные дверные карты и отсутствует декоративная накладка на передней панели. Также на фото можно разглядеть как селектор механической коробки передач, так и автоматической трансмиссии.

Как сообщалось ранее, серийное производство нового Renault Duster на заводе компании в Москве начнется в 2021 году. Передняя часть внедорожника отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно. Других подробностей о новом Renault Duster в компании пока не раскрывают.

Renault Duster первого поколения за 8 лет продаж на российском рынке нашел более 440 тыс. владельцев. Напомним, внедорожник Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 27929 автомобилей этой модели, на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке. На сегодняшний день стоимость Renault Duster в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 865 тыс. рублей.

Фото: «Российская газета»