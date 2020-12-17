KIA в ноябре снизила корпоративные продажи в России на 16%

Корпоративные продажи KIA в ноябре составили 2493 автомобиля, что на 16% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 11,8% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За 11 месяцев 2020 года корпоративным клиентам было реализовано 23863 машины (-18%), сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 21012 автомобилей – на 7,1% больше, чем годом ранее. Это лучший результат продаж за ноябрь с 2009 года, и лишь немногим меньше показателя октября 2020 года, который стал рекордным за все время работы KIA Motors на российском рынке. По итогам 11 месяцев 2020 года в России было продано 181706 автомобилей KIA, что на 12,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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