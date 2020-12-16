Более 500 мотоциклов Yamaha попали под отзыв в России

Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 561 мотоцикла Yamaha FJR1300/A/AE, MTN1000/D, MXT850, XTZ1200ZE, XP530DA/560D, изготовленных с 2013 по 2020 годы. Причина отзыва: из-за повышенного значения сопротивления внутри контактной группы переключателя тормоза существует вероятность того, что система круиз-контроля не будет работать, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах некачественный переключатель тормоза будет заменен на модифицированный. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 324 мотоциклов Yamaha YBR125ESD, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва стало несоответствие конструкции задней тормозной колодки, из-за которого при высокой температуре существует вероятность того, что накладка может отделиться от основания тормозной колодки. На всех транспортных средствах некачественные тормозные колодки должны быть заменены на модифицированные.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года в России было куплено 785 мотоциклов Yamaha, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате японская марка заняла шестое место среди всех производителей мотоциклов на российском рынке. В целом реализация мотоциклов в нашей стране за январь-сентябрь увеличилась на 22,3% и составила 14651 единицу.