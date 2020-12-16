Hyundai пересмотрела комплектации бизнес-седана Sonata

Компания Hyundai пересмотрела комплектации и стоимость бизнес-седана Hyundai Sonata, который стал выпускаться на калининградском заводе «Автотор» в режиме полного цикла. Новые цены на модель варьируются от 1 млн 619 тыс. рублей до 2 млн 229 тыс. рублей.

Теперь все автомобили Hyundai Sonata получили подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника. Начиная с комплектации Comfort, стали доступны подогрев стекла и электромеханический ручной тормоз. В версии Style появилась цифровая приборная панель.

С началом производства по полному циклу пакет средств активной безопасности Smаrt Sense пополнили две новые системы. Функция контроля встречного движения при повороте налево (FCA-JT) поможет безопасно совершать поворот на перекрестках. Функция обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду (ROA) напомнит водителю об оставленных в салоне детях и домашних животных или забытых вещах.

В линейке комплектаций Hyundai Sonata появилась версия Business с двигателем 2.0, силовой агрегат 2.5 стал доступен, начиная с комплектации Comfort. Автомобиль в комплектации Style с двигателем 2.5 можно заказать как с пакетом систем активной безопасности Smart Sense, так и без него. Все новые комплектации будут поставляться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Также для заказа потребителям предложен седан Sonata в новой специальной серии – Hyundai Sonata WAY. Отличительной особенностью автомобиля в этом исполнении станет современный мультимедийный комплекс Яндекс.Авто с 8-дюймовым сенсорным экраном, также поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Hyundai Sonata WAY можно заказать с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией как с двигателем 2.0, так и с 2.5. В этой спецсерии седан будет поставляться с оборудованием, которое ранее было доступно только для топ-исполнений. Так, в список оснащения Hyundai Sonata WAY среди прочего входят светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, электрорегулировка сиденья водителя и функция беспроводной зарядки смартфонов.

Фото: Hyundai