Новые Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback доступны для заказа в России

Компания Audi начала прием предварительных заказов на новые Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback. Поклонники моделей семейства RS могут в числе первых забронировать свой эксклюзивный автомобиль на audi.ru, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Самый мощный в истории бренда с четырьмя кольцами новый Audi RS Q8 возглавил семейство заряженых кроссоверов Audi. Внешний вид автомобиля отличает черная глянцевая вставка диффузора с горизонтальной планкой из карбона, овальные выпускные патрубки и аэродинамический спойлер на кромке крыши, накладки в нижней части и расширители порогов RS. Спортивный бампер RS в сочетании с черной глянцевой решеткой радиатора с сотовой структурой, карбоновой накладкой и большими воздухозаборниками, а также аэродинамический спойлер создают яркие акценты в передней части автомобиля. Под капотом нового Audi RS Q8 установлен двигатель 4.0 TFSI, который развивает мощность 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента в диапазоне от 2200 до 4500 об/мин, обеспечивая разгон до 100 км/ч за рекордные 3,8 с. С опциональным Динамическим пакетом RSplus максимальная скорость автомобиля увеличивается до 305 км/ч.

Среди отличительных деталей экстерьера Audi RS 6 Avant – характерная система выпуска RS, а также аэродинамический спойлер на кромке крыши, увеличенные расширители колесных арок, решетка радиатора Audi Singleframe особой безрамной конструкции, бампер RS и большие боковые воздухозаборники. Новый Audi RS 6 Avant с двигателем V8 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией mildhybrid развивает 600 л. с. и 800 Нм крутящего момента в диапазоне от 2100 до 4500 об/мин. Универсал способен разгоняться с места до 100 км/ч за 3,6 секунды, а всего за 12 секунд автомобиль достигает скорости 200 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным динамическим пакетом RS универсал разгоняется до максимальных 280 км/ч, а с Динамическим пакетом RSplus – до 305 км/ч.

Внешний вид нового Audi RS 7 Sportback отличают характерный для моделей RS широкий кузов с выступающими колесными арками, сплошная полоса светодиодов между задними фонарями и широкая решетка радиатора Audi Singleframe особой безрамной конструкции. Двигатель V8 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией mildhybrid развивает мощность 600 л. с. и крутящий момент 800 Нм в широком диапазоне от 2100 до 4500 об/мин. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

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