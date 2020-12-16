«Группа ГАЗ» поставила экологичные автобусы в Челябинск

«Группа ГАЗ» поставила в Челябинск 29 низкопольных автобусов ЛиАЗ на природном газе, оснащенных двигателями ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5». Пассажировместимость автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.67 CNG составляет 105 человек, включая 30 посадочных мест и одно место для инвалидной коляски. Для удобства пассажиров все автобусы полностью низкопольные (отсутствуют ступеньки), оборудованы механической аппарелью и электронной системой наклона кузова в сторону остановки, что облегчает посадку и высадку для пассажиров с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом, велосипедами или самокатами, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Автобус ЛиАЗ оснащен кнопками связи с водителем, электронными рейсоуказателями, кондиционерами, USB-зарядками, Wi-Fi-роутерами, системой видеонаблюдения. Рабочее место водителя оснащено эргономичным сидением на пневмоподвеске с подлокотниками, регулируемым наклоном спинки и электроподогревом, что особенно актуально в холодном климате. Приборная панель оснащена мультимедийным экраном и вместе с рулевой колонкой регулируется по высоте и углу наклона.

Ранее Челябинск стал первым городом в России, в котором началась тестовая эксплуатация новой газовой модели, разработанной «Группой ГАЗ» – автобуса ЛиАЗ-5292 LNG (liquefied natural gas), работающего на сжиженном природном газе. Основное преимущество технологий LNG по сравнению с другими видами газового топлива – большой запас хода между заправками. Планируется, что в ближайший период автопарк города пополнится также LNG-автобусами ЛиАЗ, дополнительно к уже поставленным CNG-автобусам.

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