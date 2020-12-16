Рынок автомобилей с пробегом в ноябре вырос на 9%

505 тысяч подержанных легковых машин было куплено жителями России в ноябре 2020 года. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 9% больше, чем год назад.

Наибольшие предпочтения на вторичном рынке россияне отдают модели Ford Focus. Так, в прошлом месяце они приобрели 12,3 тыс. таких автомобилей с пробегом. Вторую строчку здесь заняла отечественная LADA 2114 (хэтчбек «Самара – 2»), с результатом 11,1 тыс. машин.

На третьей и четвертой позициях рейтинга находятся корейские Hyundai Solaris и KIA Rio (10,9 тыс. и 10,8 тыс. шт. соответственно). В ТОП-5 попала и LADA 2170 (седан «Приора»), показатель которой составил почти 10 тыс. единиц.

Эксперты агентства отмечают, что рынок легковых автомобилей с пробегом в нашей стране растет уже пятый месяц подряд. Благодаря этому он сумел выйти «в плюс» и в целом по году. Так, за 11 месяцев его объем составил порядка 5 млн единиц – на 0,3% больше, чем в январе – ноябре 2019 года.

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Фото: АВТОСТАТ