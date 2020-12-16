Обновленный кроссовер Geely Atlas Pro появится в России в 2021 году

Компания Geely в 2021 году начнет продажи в России обновленного кроссовера Atlas Pro. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе китайской марки.

Согласно опубликованному ранее одобрению типа транспортного средства (ОТТС), Geely Atlas Pro будет доступен в России с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Двигатель может работать совместно с механической или автоматической коробками передач. Привод – передний или полный.

Что касается изменений в дизайне, Atlas Pro, как ожидается, получит новую решетку радиатора и иную светодиодную оптику. В салоне автомобиля установят модернизированную цифровую приборную панель.

В настоящее время кроссовер Geely Atlas представлен на российском рынке в десяти различных вариантах исполнения и с тремя бензиновыми моторами. Автомобиль с 2,0-литровым двигателем мощностью 139 л.с. предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Полный привод и 6-диапазонная автоматическая трансмиссия доступны в связке с 2,4-литровым мотором мощностью 149 л.с., а также топовым 184-сильным турбированным двигателем объемом 1,8 литра.

Кроссовер оснащен мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем, навигацией и аудиосистемой с шестью динамиками. Помимо прочего, в оснащение Geely Atlas входят климат- и круиз-контроль, датчики парковки и камеры кругового обзора, датчики дождя и света, системы экстренного торможения и помощи при движении на склоне. Стоимость модели начинается от 1 млн 295 тыс. рублей до 1 млн 840 тыс. рублей.

Стоит отметить, что флагманский кроссовер Atlas на сегодняшний день является бестселлером Geely на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано 6592 автомобилей этой модели.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Geely, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: AutoWP.ru