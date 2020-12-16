Hyundai представила бренд топливных элементов HTWO

Корейский концерн Hyundai Motor Group представил новый бренд HTWO, под эгидой которого будет предлагать свою ведущую в мире систему водородных топливных элементов. Новый бренд, в основе которого лежит более чем 20-летний опыт Hyundai по разработке технологии топливных элементов, создан для укрепления положительного имиджа водорода как нового источника энергии для человечества, сообщает пресс-служба Hyundai.

Название HTWO – расшифровка обозначения молекулы водорода H2, а также отсылка к «водороду» и «человечеству» – двум ключевым идеям подразделения топливных элементов Hyundai. отмечается, запуск нового бренда системы топливных элементов поможет в развитии международного подразделения топливных элементов Hyundai и расширении водородной экосистемы.

С помощью HTWO Hyundai Motor Group активизирует разработку системы водородных топливных элементов нового поколения, которая найдет применение в разных видах мобильности, включая городской воздушный транспорт, автомобили, водные суда и железнодорожные поезда. Система водородных топливных элементов нового поколения не только будет доступна для целого ряда разнообразных продуктов и услуг мобильности, но и предложит улучшенные показатели производительности и долговечности по доступной цене при меньшей массе и повышенной плотности энергии. На основе этой системы концерн намерен создать диверсифицированную линейку автомобилей на водородном топливе.

В рамках стратегических партнерств с компаниями, работающими в сфере производства водорода, энергетики и логистики во всем мире, Hyundai Motor Group удалось расширить направление деятельности, связанное с топливными элементами, ускорив переход к водородному обществу и заложив основу для собственного бренда HTWO с первоначальным фокусом на ключевых регионах, включая Южную Корею, США, Европу и Китай.

После выпуска первого в мире серийного электромобиля на топливных элементах ix35 в 2013 году концерн планомерно расширял семейство экологичных автомобилей с системой топливных элементов, таких как кроссовер Hyundai NEXO, тяжелый грузовик XCIENT Fuel Cell и электробус на топливных элементах. В роли координирующего участника Совета по водородным технологиям, международной коалиции ведущих энергетических, транспортных и отраслевых компаний, разделяющих стратегическое видение и долгосрочные цели, связанные с водородом, Hyundai активно содействует глобальному переходу к чистой энергии.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Hyundai, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».