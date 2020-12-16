Выпуск легковых автомобилей в ноябре вырос на 10%

По данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 1 млн 132 тыс. легковых автомобилей, что на 19,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено 137 тыс. машин – это на 9,8% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что петербургский завод Hyundai в прошлом месяце начал производство обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X. А с конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» сошел 500-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала выпуска этой модели в сентябре 2015 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре составило 124 тыс. единиц, что на 12,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 16 тыс. грузовиков – это на 1,1% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что калужский «ПСМА Рус» начал производство фургонов Peugeot Partner второго поколения. КАМАЗ выпустил 150-й серийный магистральный тягач КАМАЗ-54901 с начала производства этой модели в 2019 году. А с конвейера предприятия «Соллерс Форд» в Елабуге сошел 90-тысячный автомобиль Ford Transit с момента начала локального производства модели в январе 2012 года.

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