Минпромторг внес изменения в специнвестконтракты КАМАЗа и АВТОВАЗа

Межведомственная комиссия по внесению изменений в специальные инвестиционные контракты Российской Федерации одобрила дополнительные соглашения к СПИКу КАМАЗа и «Даймлер Камаз Рус» и СПИКу «Джи Эм-АВТОВАЗ» (сейчас – «ЛАДА Запад Тольятти»).

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, дополнительное соглашение с КАМАЗом и «Даймлер Камаз Рус» предполагает включение новых привлеченных лиц со стороны инвестора и расширение номенклатуры выпускаемой продукции с сохранением прежнего уровня локализации производства. Так, будут включены «НЕФАЗ» и Туймазинский завод автобетоновозов. Номенклатура выпускаемой продукции будет дополнена продукцией этих заводов, а также электробусами, двигателями Р6, грузовиками Mercedes-Benz полной массой 18-56 т и каркасами кабин для грузовиков «КАМАЗ» поколения К5 и грузовиков Mercedes-Benz. Как отмечается, это первое изменение в специальных инвестиционных контрактах, благодаря которому в номенклатуру объектов локализации будут включены электробусы. Общий объем инвестиций составит 38,7 млрд рублей за весь срок действия контракта.

Что касается дополнительного соглашения к СПИКу «Джи Эм-АВТОВАЗ» (сейчас – «ЛАДА Запад Тольятти»), то оно предполагает расширение номенклатуры продукции за счет присоединения к контракту промышленных предприятий «Производство специальных автомобилей ВИС-Авто» и «ЛАДА Спорт», которые являются 100% дочерними предприятиями АВТОВАЗа. Номенклатура высоколокализованной продукции, выпускаемой в его рамках, расширится за счет LADA Granta Drive Active, фургонов и пикапов на платформе LADA Granta и LADA 4x4, а также внедорожников и вездеходов под маркой «Бронто» на платформе LADA 4x4. Общий объем инвестиций АВТОВАЗа останется неизменным – 984 млн рублей за весь срок.