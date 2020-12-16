Московский завод Renault выпустил 1,5-миллионный автомобиль

Московский завод Renault 15 декабря выпустил 1,5-миллионный автомобиль с момента открытия предприятия в апреле 2005 года. Юбилейным стал новый Renault Kaptur в сине-серебристом кузове, оснащенный двигателем ТСе 150 и CVT X-Tronic нового поколения, сообщает пресс-служба французской марки.

За 15 лет работы предприятия на российский рынок вышли такие модели, как компактный седан Renault Logan и хетчбэк Sandero первого поколения. Сегодня основной профиль завода Renault в Москве – выпуск внедорожной модельной линейки, которая включает в себя внедорожник Renault Duster, новый кроссовер Renault Kaptur и купе-кроссовер Renault Arkana. В 2021 году на предприятии начнется серийное производство нового Renault Duster, подготовка к которому идет полным ходом.

Автомобили Renault, а также других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.