Объявлены цены на новый лифтбек JAC J7

Компания JAC Motors представила в России новый среднеразмерный лифтбек JAC J7. Новинка будет доступна в трех комплектациях – Basic, Comfort и Luxury – по цене от 899 тысяч до 1 млн 099 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Вне зависимости от комплектации, JAC J7 оснащается светодиодными головными фарами и дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом. В список опций комфорта входят мультифункциональный руль, складывающаяся в пропорции 40/60 спинка заднего сиденья с возможностью регулировки наклона, USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая приборная панель, вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы и управления основным оборудованием. Предусмотрен Bluetooth-модуль для подключения мобильного телефона. Автомобиль оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системами ABS, EBD, ESC, системой помощи при экстренном торможении, ассистентом трогания на подъеме, системой «AutoHold», задними датчикам парковки.

В салоне автомобиля обращает на себя внимание вертикальный сенсорный дисплей размером 10,4 дюйма, на который возложено управление всеми функциями, включая климатическую систему. Панель приборов цифровая с возможностью выбора из трех вариантов оформления. Предусмотрена атмосферная подсветка на передней панели и дверях из 64 цветов, с возможностью настройки в зависимости от пожеланий пассажиров, в том числе, в такт музыке.

Переднеприводный JAC J7 оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л, который развивает 136 л.с. при 5500 об/мин и крутящий момент 200 Нм в диапазоне 2000-4500 об/мин. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая механическая коробка, либо бесступенчатый вариатор Punch VT3+. Подвеска полностью независимая, впереди по схеме МакФерсон, сзади конструкция на поперечных рычагах. В рулевом управлении используется электроусилитель, тормоза всех колес дисковые. Стояночный тормоз с электрическим управлением.

Габариты среднеразмерного лифтбека JAC J7 составляют 4772 х 1820 х 1492 мм, колесная база равна 2760 мм. Объем багажника составляет 540-1650 л.

JAC J7 для российского рынка производится на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром», находящимся под контролем JAC Motors. Новинка дополнит легковую модельную линейку JAC в России, состоящую на сегодняшний день из кроссоверов JAC S3 и JAC S5, пикапа JAC T6 и электромобиля JAC iEV7S.

Фото: JAC