Российский авторынок в ноябре поднялся на второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который в ноябре продолжил рост, поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где было продано 290150 машин (-3%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на второе место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 146 тыс. единиц (без учета LCV).

Третий результат среди европейских авторынков показала Италия – 138405 машин (-8,3%). Далее идет Франция с показателем 126047 проданных автомобилей (-27%). Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Великобритания, чьи дилеры реализовали 113781 машину (-27,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин, что удержало отрасль от коллапса, который случился минувшей весной. Тем не менее ноябрьский результат соответствует уровню продаж во времена экономического кризиса 2008 года.

Добавим также, что авторынок Испании в ноябре снизился на 18,7% и составил 75708 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».