KIA обновила комплектации Seltos 2021-го модельного года

Компания KIA изменила спецификации кроссовера Seltos 2021-го модельного года. Обновлены комплектации Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+ для автомобилей Seltos с двигателем 2.0 MPI (149 л.с.), комплектующимся бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, и с двигателем 1.6 T-GDi (177 л.с.), работающим в паре с преселективной коробкой передач 7DCT. Изменения не коснулись версий Seltos с двигателем 1.6 MPI мощностью 121 л.с. и 123 л.с., сообщает пресс-служба корейской марки. Стоимость KIA Seltos 2021-го модельного года составляет от 1 млн 444 тыс. 900 рублей до 2 млн 084 тыс. 900 рублей.

Начиная с комплектации Style передне- и полноприводные версии Seltos с двигателем 2.0 MPI теперь предлагаются с полностью глянцевой радиаторной решеткой, а мультимедийная система комплектаций Luxe и Style дополнено возможностью беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto.

Все автомобили Seltos с двигателем 2.0 MPI начиная с комплектации Luxe имеют теперь также систему напоминания о пассажирах на заднем ряду (ROA), а в комплектации Prestige – центральную консоль с дефлекторами вентиляции и USB-розеткой для задних пассажиров.

Полноприводныеверсии Seltos с двигателем 1,6 T-GDi в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ получили полностью глянцевую радиаторную решетку и систему напоминания о пассажирах на заднем ряду (ROA). В дополнение к этому в Premium и Premium+ для этой версии двигателя в оснащение вошла система предотвращения фронтального столкновения c функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT).

Напомним, компактный кроссовер KIA Seltos вышел на российский рынок в марте этого года, и по состоянию на конец ноября нашел 10981 покупателя. Производство модели налажено на калининградском заводе «Автотор».