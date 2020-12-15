LADA XRAY отмечает 5-летие с начала производства

Сегодня, 15 декабря, исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA XRAY. В основе этой модели – архитектура кузова и шасси Альянса, адаптированные специалистами АВТОВАЗа под российские условия, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Весной этого года была запущена новая версия XRAY Cross Instinct – первый автомобиль LADA, получивший мультимедийную систему с Яндекс.Авто. Осенью были выпущены еще две специальные версии – XRAY #CLUB и XRAY Cross [BLACK].

Стоимость LADA XRAY составляет от 660,9 тыс. рублей, LADA XRAY Cross – от 810,9 тыс. рублей. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров.