Porsche выпустил 1-миллионный кроссовер Cayenne

Компания Porsche объявила о выпуске 1-миллионного кроссовера Cayenne, который сошел с конвейера завода в Словакии. Юбилейным стал ярко-красный Cayenne GTS, он предназначен для клиента из Германии.

Как пишет портал 32cars.ru, спрос на кроссовер Cayenne постепенно растет: планку в 500 тысяч внедорожников Porsche преодолела за 10 лет, аотметка в миллион экземпляров покорилась через 18 лет после мирового дебюта Cayenne. Для компании Porsche среднеразмерный кроссовер стал важнейшей моделью, ведь в начале 2000-х именно рыночный успех Cayenne позволил штутгартской марке не только стать безубыточной, но и начать генерировать прибыли.

Cayenne – первый Porsche с дизелем и первый массовый гибрид марки, долгое время внедорожник штутгартского бренда был быстрейшим SUV на Нюрбургринге. В настоящий момент выпускается третье поколение Cayenne. На модель приходится около трети мировых продаж Porsche, а статус бестселлера среднеразмерный кроссовер уступил более компактному Macan. Однако семейство Cayenne по-прежнему расширяется: в прошлом году на рынок вышла купеобразная версия Cayenne Coupe, и сегодня модель продается в двенадцати модификациях.

Отметим, что в начале декабря свой юбилей отметил другой знаковый внедорожник – Mercedes-Benz G-Class. За 41-летнюю историю модели выпущено 400 тысяч «Гелендевагенов». Впрочем, Porsche Cayenne можно считать массовым только на фоне G-Class, ведь тираж BMW X5 с 1999 года превысил отметку 2,5 млн штук.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Porsche