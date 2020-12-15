КАМАЗ утвердил бизнес-план на 2021 год

Совет директоров КАМАЗ на заключительном в текущем году заседании утвердил бизнес-план компании на 2021 год. Планируемая реализация в 2021 году составит 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР.

Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на будущий год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда до 11 тыс. штук против 8,5 тыс. машин в 2020-м, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе продажа 1 тыс. газомоторных тягачей КАМАЗ-5490 на КПГ и СПГ и вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Как сообщалось ранее, в связи с увеличением заказов на начало следующего года и ожидаемым ростом объемов производства на КАМАЗе, принято решение об изменении дат корпоративного отпуска работников в 2021 году. Так, зимняя его часть стала на неделю короче, чем планировалось ранее, и теперь будет проходить с 11 по 17 января 2021 года.

Между тем, КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка грузовых автомобилей в 2020 году на 11% до почти 57 тыс. машин. При этом на продукцию КАМАЗа сегодня приходится каждый второй грузовой автомобиль на рынке, а доля компании в сегменте магистральных тягачей на сегодняшний день составляет 34%. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за десять месяцев 2020 года в целом реализация «КАМАЗов» в нашей стране составила 22005 единиц техники (+0,2%). В отчетный период компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».