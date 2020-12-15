Renault раскрыла подробности о новом Duster для России

Компания Renault раскрыла подробности о внедорожнике Duster второго поколения для российского рынка. Передняя часть внедорожника отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, сообщает пресс-служба французской марки. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Других подробностей о новом Renault Duster в компании пока не раскрывают. По неофициальным данным, новинка «унаследует» от Renault Arkana архитектуру шасси и дизайн интерьера, а также связку турбомотора 1.3 и вариатора.

Renault Duster первого поколения за 8 лет продаж на российском рынке нашел более 440 тыс. владельцев. Напомним, внедорожник Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 27929 автомобилей этой модели, на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке. На сегодняшний день стоимость Renault Duster в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 865 тыс. рублей.

Между тем, в рамках очередного исследования «Residual value» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали остаточную стоимость автомобилей в возрасте 5 лет и определили лучших из них в каждом сегменте. Так, среди 5-летних моделей SUV (B) лидером является кроссовер Renault Duster, оснащенный двигателем 1,6 л, механической КП и передним приводом. Через 5 лет после покупки показатель этой модели равен 85,7%, т.е. потеря первоначальной цены составляет 14,3%. Его результат – 85,7%.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault