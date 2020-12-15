Объявлен полный прайс-лист на новый кроссовер Mazda CX-30

Компания Mazda объявила полный прайс-лист на новый компактный кроссовер Mazda CX-30, который поступит в продажу с 15 января 2021 года. Новинка будет доступна в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 млн 620 тыс. рублей до 2 млн 511 тыс. 400 рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Стартовая комплектация Drive оснащается передним приводом и 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Пакет безопасности в базовом варианте включает все доступные электронные системы активной и пассивной безопасности, включая систему G-Vectoring Plus. Кроме того, автомобиль оборудован электростеклоподъемниками, кондиционером, аудио-системой с восьмью динамиками.

Средняя комплектация Active (от 1 млн 869 тыс. руб.) включает в себя такое необычное для этого уровня оснащения оборудование, как проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восьмью динамиками и управлением на руле. Стоимость Mazda CX-30 в комплектации Active составляет 1 млн 869 тыс. рублей, а добавление полного привода увеличит цену автомобиля на 100 тыс. рублей.

Цена на переднеприводную версию топовой комплектации Supreme начинается от 2 млн 009 тыс. рублей. Самый «напичканный» опциями полноприводный вариант предлагается за 2 млн 511 тыс. 400 рублей, включая фирменный цвет кузова Soul Red Crystal и черно-белую отделку салона.

Как прогнозируют в Mazda, более 90% продаж придутся на автомобиль в более дорогих версиях, а наиболее востребованной станет средняя комплектация Active. Производство нового кроссовера Mazda CX-30 налажено на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке, где уже выпускаются кроссоверы Mazda СХ-5 и CX-9, а также бизнес-седан Mazda6.

По оценкам управляющего директора «Аларм-Моторс Мазда» Алексея Глазкова, внутри бренда Mazda новинка способна занять около 15%. Благодаря этому автомобилю объем продаж марки может увеличиться на 10%.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».