Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом выросла на 10% | АВТОСТАТ

Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом выросла на 10%

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Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом выросла на 10%

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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За период с января по октябрь нынешнего года средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», увеличилась на 10,4%.

Если в начале года она составляла 513,6 тыс. рублей, то в октябре – 566,8 тыс. рублей. Таким образом, за это время рост средневзвешенной цены подержанного автомобиля в абсолютном выражении превысил 50 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты агентства, в процентном соотношении цены на машины с пробегом растут сильнее, чем на новые. Так, с января по октябрь средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла на 6,8%.

Напомним, что средневзвешенная цена автомобиля с пробегом рассчитывается с учетом объемов продаж по модели и году выпуска (без учета модификаций).

Найти автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили вторичный рынок автомобили с пробегом средневзвешенные цены

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