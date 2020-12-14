Китайский авторынок в ноябре вырос на 12%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября увеличился на 11,6% и составили 2 млн 297 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется седьмой месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после пандемии коронавируса.

По итогам 11 месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 7,6% до 17 млн 793 тыс. машин. Китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей.

Согласно прогнозу Китайской ассоциации производителей пассажирских автомобилей (CPCA), по итогам всего 2020 года продажи пассажирских автомобилей в КНР сократятся на 7%, с учетом их резкого падения в начале года. В 2021 году, однако, спрос может увеличиться на 7%, причем в первом полугодии скачок продаж автомобилей может достигнуть 30%, учитывая низкую сравнительную базу января-июня 2020 года.