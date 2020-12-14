Hyundai объявила цены на новую Elantra для российского рынка

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила цены на седан Hyundai Elantra седьмого поколения, который до конца года можно будет приобрести только на новой площадке онлайн-продаж Hyundai. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Base, Active, Elegance и Anniversary – по цене от 1 млн 329 тыс. рублей до 1 млн 735 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Спецверсия Elantra Anniversary приурочена к 30-летней годовщине с момента мирового дебюта седана Hyundai Elantra первого поколения в 1990 году. Помимо прочего, для модели доступно несколько пакетов опционального оснащения – как функционального, так и эстетического.

Внешний вид новой Hyundai Elantra отличается широкой каскадной решеткой радиатора, образующей единое целое с фарами. Благодаря новой платформе третьего поколения, впервые представленной для седьмого поколения модели Elantra, компактный седан получил измененный силуэт и облик четырехдверного спортивного купе с покатой линией крыши и инновационными молдингами. Автомобиль Hyundai Elantra новой генерации стал ниже, длиннее и шире предшественника.

На российском рынке седан Elantra седьмого поколения будет представлен в двух возможных модификациях – с атмосферными бензиновыми двигателями Gamma 1,6 MPI (128 л.с. и 154,6 Нм) и 2,0 MPI семейства Smartstream (150 л.с. и 191 Нм). Оба силовых агрегата сочетаются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель 1,6 предлагается для комплектаций Base и Active, силовой агрегат 2,0 можно заказать в комплектациях Active, Elegance и Anniversary.

В стандартное оснащение новой Hyundai Elantra входят 15-дюймовые стальные диски, передние и задние дисковые тормоза, светодиодные дневные ходовые огни, шумоизоляция капота, камера заднего вида, датчик света, система выбора режима движения, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и аналоговая приборная панель. В начальную комплектацию также включены фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, отделка рулевого колеса и рукоятки коробки переключения передач кожей, электропривод и подогрев наружных зеркал, а также подогрев форсунок стеклоомывателя, руля и передних сидений. Удобная функция распознавания присутствия пассажиров на заднем ряду ROA напомнит об оставленных в салоне детях или домашних животных.