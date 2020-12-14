АВТОВАЗ представил первое изображение нового LADA Largus | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ представил первое изображение нового LADA Largus

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АВТОВАЗ представил первое изображение нового LADA Largus

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АВТОВАЗ представил первое изображение обновленного универсала LADA Largus, старт продаж которого запланирован на первое полугодие 2021 года. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Более подробно о технических характеристиках нового Largus будет сообщено отдельно.

Фирменная «Икс»-графика LADA используется при создании новых или модернизированных моделей LADA начиная с 2015 года. В случае с LADA Largus рисунок, образующий контуры латинской буквы «Икс», достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формируют более современный облик автомобиля.

Как отмечается, LADA Largus пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи пассажирских универсалов и коммерческих фургонов LADA Largus в России составили 41982 автомобиля, что обеспечило третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке России.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз новинки lada largus

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