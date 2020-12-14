АВТОВАЗ представил первое изображение нового LADA Largus

АВТОВАЗ представил первое изображение обновленного универсала LADA Largus, старт продаж которого запланирован на первое полугодие 2021 года. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Более подробно о технических характеристиках нового Largus будет сообщено отдельно.

Фирменная «Икс»-графика LADA используется при создании новых или модернизированных моделей LADA начиная с 2015 года. В случае с LADA Largus рисунок, образующий контуры латинской буквы «Икс», достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формируют более современный облик автомобиля.

Как отмечается, LADA Largus пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи пассажирских универсалов и коммерческих фургонов LADA Largus в России составили 41982 автомобиля, что обеспечило третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке России.

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