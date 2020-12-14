Nissan подтвердил завершение производства автомобилей Datsun в России

Компания Nissan завершила производство автомобилей Datsun в России, которое осуществлялось на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки, добавив, что всего с момента выхода бренда Datsun на российском рынке в сентябре 2014 года было выпущено около 145 тыс. таких машин. В Nissan ожидают, что продажи оставшихся у дилеров автомобилей Datsun продлятся недолго, при этом конкретные сроки в компании не ставят. В дальнейшем услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для владельцев Datsun будут предоставляться через сеть авторизованных дилерских центров Nissan, политика предоставления гарантии останется без изменений.

Напомним, бренд Datsun представлен на российском рынке седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO стоимостью от 531 тысячи и 554 тыс. рублей соответственно. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года в России было продано 13848 автомобилей Datsun, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловным бестселлером Datsun является седан on-DO, чья доля составляет более 85% от общего объема продаж марки.

В каких городах есть дилерские центры Nissan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».