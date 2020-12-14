«Автотор» начал производство грузовиков Hyundai Mighty по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал производство по полному циклу среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX8 полной массой 7,8 т. и Hyundai Mighty EX9 полной массой 8,5 т. Запуск производства новой модели со сваркой и окраской кабин произведен в рамках реализации обязательств, предусмотренных специнвестконтрактом, подписанным «Автотором» с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее на заводе «Автотор» было освоено производство по полному циклу моделей Hyundai HD78, HD 65, HD35, HD35С. Таким образом, на сегодняшний день вся линейка выпускаемых на калининградском заводе коммерческих автомобилей Hyundai производится по полному циклу. В целях адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе «Автотор» покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.

Для производства Hyundai Mighty в режиме CKD введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций. На всех этапах производства коммерческих автомобилей Hyundai, включая сварку, контроль качества сварки кабин, окраску, испытания готовых машин и т.д. используется роботизированное оборудование.

На «Автоторе» освоено производство Hyundai Mighty EX8 в трех модификациях колесных баз длиной 3400, 3850 и 4200 мм грузоподъемностью 5,26, 5,25 и 5,21 т соответственно, оснащается двигателем D4CC рабочим объемом 2,9 л (160 л.с. / 392 Нм) и 5-ступенчатой коробкой передач.

Hyundai Mighty EX9 в двух модификациях: с длиной колесной базы в 3850 мм (длина надстройки 5100 мм, до 10 евпропаллет, до 21,7 куб.м) и 4200 мм (длина надстройки 6200 мм, до 12 евпропаллет, до 26,5 куб.м). Модель оснащена мощным двигателем - 3,9-литровым D4GA (170 л.с. / 608 Нм), работающим в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

С конвейера выходят полнокомплектные автомобили, большая часть которых оснащена изотермическими и промтоварными фургонами, борт-тентами, а также специальными надстройками. Все коммерческие автомобили, выпускаемые на калининградском заводе, оснащаются широкой гаммой – более 30 видов универсальных и специальных надстроек отечественного производства.