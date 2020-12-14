Nissan представил обновленный Patrol для американского рынка | АВТОСТАТ

Nissan представил обновленный Patrol для американского рынка

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Nissan представил обновленный Patrol для американского рынка

RADAR REPORT
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Обновленный Patrol компания Nissan представила осенью прошлого года, но американскую версию модели, которая носит имя Armada, модернизировали только сейчас.

Как и глобальный Patrol, внедорожник для Америки получил фары с двумя «бумерангами» ходовых огней, V-образную решетку радиатора с массивной окантовкой, фонари с 70 светодиодами в каждом блоке и хромированную перемычку с названием модели на двери багажника, пишет портал Motor.ru. Бамперы, капот и крылья – новые, как и упрощенный логотип, впервые показанный на электрическом Ariya.

Из новшеств в салоне – переработанная центральная консоль, которая выглядит иначе, чем у «Патрола», 7-дюймовый цветной экран маршрутного компьютера, главный дисплей диагональю 12,3 дюйма (самый крупный в классе), мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, Wifi и беспроводная зарядка (опция). В дорогих комплектациях к ним добавляются цифровое салонное зеркало I-RVM и развлекательная система для задних пассажиров с двумя мониторами (каждый по восемь дюймов) в подголовниках и беспроводными наушниками. Доступ к онлайн-сервисам NissanConnect и функция Rear Door Alert, напоминающая о забытых вещах на заднем ряду, – стандартное оснащение.

Помимо этого, обновленный Nissan Armada комплектуется двухзонным климат-контролем, подогревом и вентиляцией передних сидений, обогревом руля и второго ряда, навигацией «от двери до двери», аудиосистемой Bose с 13 динамиками и сабвуфером, люком с электроприводом, а также дистанционным запуском двигателя и внушительным перечнем электронных ассистентов. В списке есть система автоматического торможения, распознающая пешеходов, контроль рядности движении и мониторинга слепых зон, плюс функция предотвращения столкновений при выезде с парковки.

Под капотом Nissan Armada по-прежнему установлен «атмосферник» V8 5.6 Endurance. После обновления агрегат прибавил мощности и теперь выдает 406 л.с. (+11 л.с.) и 560 Нм (+26 Нм) крутящего момента. Коробка – 7-диапазонный «автомат», снабженный адаптивной логикой переключений и функцией согласования оборотов при переходе на низшую передачу. Привод – задний либо полный, с раздаточной коробкой и понижающим рядом трансмиссии. Впервые в стандартное оснащение внедорожника включен интегрированный контроллер тормозов прицепа (максимальная допустимая масса – 3856 кг), а в опциональное – система Trailer Sway Control, предотвращающая его опасное виляние.

А какие модели внедорожников (и не только) можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Nissan

, источник: АВТОСТАТ

Теги: сша новинки nissan nissan patrol

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