Какие автомобили прибыли в Россию из других стран? | АВТОСТАТ

Какие автомобили прибыли в Россию из других стран?

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Какие автомобили прибыли в Россию из других стран?

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2020.
Все оперативные данные

В нашей стране числится порядка 17 млн легковых машин, произведенных за рубежом (на 1 июля 2020 года). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет порядка 38% от общего объема российского автопарка.

Свыше половины импортных автомобилей прибыло к нам из Японии (7 млн шт.) и Германии (3,6 млн шт.). Еще по 1,1 млн легковых машин было выпущено в Южной Корее и Великобритании, а сейчас они находятся в собственности россиян. Количество автомобилей, собранных в остальных странах, не дотягивает до 1 млн единиц.

Почти каждый пятый импортный легковой автомобиль в России – это Toyota. Так, на середину нынешнего года было зарегистрировано 3,6 млн «тойот» зарубежной сборки. Таких же машин, но с эмблемой Nissan, насчитывается 1,6 млн штук, а Mitsubishi – 1 млн. Из «немцев» выделяется Volkswagen – 828 тыс. автомобилей этого бренда произведено за пределами РФ.

Самой распространенной импортной моделью в нашей стране является Toyota Corolla, показатель которой составил 714 тыс. экземпляров. Второе место занимает Daewoo Nexia с результатом 421 тыс. единиц, а замыкает тройку лидеров Volkswagen Passat (343 тыс. шт.).

Узнать актуальную стоимость импортного (и не только) автомобиля за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ.

, источник: АВТОСТАТ

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