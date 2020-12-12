Какие кроссоверы и внедорожники больше всех теряют в цене?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Residual value» традиционно составляют рейтинг моделей, которые лучше сохраняют свою стоимость. На этот раз мы решили привести автомобили, которые БОЛЬШЕ теряют в цене. Для примера взяли кроссоверы и внедорожники из категории «Массовые» в возрасте 5 лет.

Так, в сегменте SUV (B) лидером антирейтинга оказался Opel Mokka в модификации с бензиновым мотором 1,4 л, механической КП и полным приводом. Индекс остаточной стоимости этой модели – 55,7%. То есть, этот автомобиль, который был куплен новым в 3 квартале 2015 года, спустя 5 лет (3 квартал 2020-го) придется продать за цену, которая в среднем будет на 44,3% ниже первоначальной.

Среди моделей SUV (C) аутсайдером стал кроссовер Opel Antara с дизельным двигателем 2,2 л, АКП и полным приводом. Его результат – 48,2%. Иными словами, потеря стоимости за 5 лет составит более половины.

В сегменте SUV (D) больше других теряет в цене внедорожник УАЗ «Патриот», оснащенный дизельным мотором 2,2 л и «механикой». По итогам 3 квартала 2020 года остаточная стоимость 5-летнего такого автомобиля составляет 56,9%.

А среди моделей сегмента SUV (E) самую низкую остаточную стоимость имеет Nissan Pathfinder, укомплектованный бензиновым двигателем 3,5 л и «автоматом». Через 5 лет она равна 51,9%.

Как отмечает заместитель руководителя отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, кроме «Патриота», остальные модели официально в России уже не продаются. «Этот факт не самым лучшим образом сказывается на их остаточной стоимости. Но, с другой стороны, низкая стоимость на вторичном рынке (по сравнению с моделями-конкурентами) может привлечь потенциальных покупателей», - отмечает эксперт.

Напомним, ранее в агентстве «АВТОСТАТ» составили рейтинг 5-летних автомобилей, которые МЕНЬШЕ теряют в цене. Подробности – здесь.

Фото: autowp.ru (Thorsten Wiegl)