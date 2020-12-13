Экспорт легковых автомобилей в январе - октябре упал на 46%

Экспорт легковых автомобилей из России за десять месяцев 2020 года снизился на 45,6% и составил 51,4 тыс. единиц на общую сумму 771,2 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в октябре на внешние рынки было отправлено 6,1 тыс. автомобилей (+25,9% к сентябрю) на 89,1 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - октябре упал на 16,8% и составил 9,4 тыс. машин на 248 млн долларов. В октябре за рубеж было поставлено 1 тыс. грузовиков (-13,9% к сентябрю) на 24,7 млн долларов.

Фото: Hyundai