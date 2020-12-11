Импорт легковых автомобилей в январе - октябре упал на 26%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2020 года снизился на 26,1% до 185,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 063 млн долларов. При этом в октябре было импортировано 31,8 тыс. машин (+35,2% к сентябрю) на 633,4 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - октябре упал на 24,9% до 17,7 тыс. машин общей стоимостью 909,3 млн долларов. Из них 2,8 тыс. грузовиков (+12,8% к сентябрю) на 137 млн долларов были поставлены в нашу страну в октябре.

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