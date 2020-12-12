Genesis рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания Genesis во втором квартале 2021 года начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе корейской марки.

Напомним, премьера Genesis GV70, который стал второй моделью SUV после флагманского GV80, состоялась в декабре этого года. Экстерьер нового кроссовера получил такие характерные для Genesis детали как радиаторная решетка Crest Grille, повторяющая формы логотипа Genesis, и фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике, светодиодных линий, эффектно дополняющих рельефные изгибы боковых поверхностей. Плавная элегантная линия крыши кузова-купе, нисходящая к задним фонарям и подчеркнутая хромированной отделкой, очерчивающей контуры окон дверей и задней стойки, формирует динамичный внешний облик. Система развитых воздухозаборников, а также интегрированные в бампер патрубки выхлопной системы, который получил отделку узором G-Matrix делают внешний вид кроссовера более агрессивным.

Ориентированный на водителя дизайн интерьера GV70, получил минимальное количество кнопок и использование сенсорного LCD-дисплея, а на центральной консоли расположен новый круглый селектор системы Shift By Wire (SBW).

Genesis GV70 предлагается с одним из трех двигателей с турбонаддувом – бензиновым 2,5-литровым (304 л.с.), бензиновым 3,5-литровым (380 л.с.) и дизельным 2,2-литровым (210 л.с.). Модель GV70 с полным приводом доступна с системой Multi Terrain Control, которая позволяет выбирать между тремя различными типами дорожных условий – снегом, грязью и песком, и, в зависимости от выбранного режима, корректирует работу трансмиссии и тормозов на бездорожье. Устанавливаемая на GV70 система Preview Electronic Control Suspension оптимизирует работу подвески, используя данные о дорожных условиях, получаемые от навигационной системы и фронтальной камеры.