Genesis рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания Genesis во втором квартале 2021 года начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе корейской марки.
Напомним, премьера Genesis GV70, который стал второй моделью SUV после флагманского GV80, состоялась в декабре этого года. Экстерьер нового кроссовера получил такие характерные для Genesis детали как радиаторная решетка Crest Grille, повторяющая формы логотипа Genesis, и фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике, светодиодных линий, эффектно дополняющих рельефные изгибы боковых поверхностей. Плавная элегантная линия крыши кузова-купе, нисходящая к задним фонарям и подчеркнутая хромированной отделкой, очерчивающей контуры окон дверей и задней стойки, формирует динамичный внешний облик. Система развитых воздухозаборников, а также интегрированные в бампер патрубки выхлопной системы, который получил отделку узором G-Matrix делают внешний вид кроссовера более агрессивным.
Ориентированный на водителя дизайн интерьера GV70, получил минимальное количество кнопок и использование сенсорного LCD-дисплея, а на центральной консоли расположен новый круглый селектор системы Shift By Wire (SBW).
Genesis GV70 предлагается с одним из трех двигателей с турбонаддувом – бензиновым 2,5-литровым (304 л.с.), бензиновым 3,5-литровым (380 л.с.) и дизельным 2,2-литровым (210 л.с.). Модель GV70 с полным приводом доступна с системой Multi Terrain Control, которая позволяет выбирать между тремя различными типами дорожных условий – снегом, грязью и песком, и, в зависимости от выбранного режима, корректирует работу трансмиссии и тормозов на бездорожье. Устанавливаемая на GV70 система Preview Electronic Control Suspension оптимизирует работу подвески, используя данные о дорожных условиях, получаемые от навигационной системы и фронтальной камеры.
Что касается обновленного спорт-седана G70, фирменная радиаторная решетка, расположенная ниже уровня головной оптики, выступает вперед, боковые воздуховоды были усовершенствованы для большей эффективности. Внешний вид обновленного G70 также отличают измененный дизайн колесных арок, задние фонари Quad Lamp, а также задний диффузор с рисунком G-Matrix, окрашенный в цвет кузова, с интегрированными овальными патрубками выхлопной системы.
Среди изменений в интерьере – новая мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, отличающаяся эксклюзивным дизайном пользовательского интерфейса Genesis, имеет функцию беспроводного обновления (over-the-air – OTA), а также оснащена режимами Valet-parking и CarPay. Блок беспроводной зарядки смартфона теперь расположен горизонтально, что повышает удобство использования различных смартфонов, размеры которых постоянно увеличиваются.
Напомним, в настоящее время спортивный седан Genesis G70 представлен на российском рынке в шести комплектациях: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme, Sport. Автомобиль оснащается турбо-бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 197 и 247 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все модификации имеют полный привод.
Какие еще модели других марок можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Genesis