Changan в ноябре увеличил продажи в России на 84%

Российские дилеры Changan в ноябре реализовали 871 автомобиль, что на 84% больше по сравнению с результатом годичной давности. За 11 месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 3 раза и составили 6460 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидерами продаж в ноябре остаются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный кроссовер Changan CS75FL. Доля продаж CS35 Plus составила 43% в общем объеме реализации марки, а доля CS75FL– 41%.

На сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает более 100 автосалонов по всей России и СНГ. Полный список дилеров Changan (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Changan