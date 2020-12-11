АВТОВАЗ отказался от сокращенной рабочей недели в 1 квартале 2021 года

АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по господдержке автомобильной отрасли, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Между тем, компания отмечает существующие неопределенности относительно дальнейшего развития рынка в 2021 году, который, по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года. В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в первом квартале АВТОВАЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест и уникального коллектива АВТОВАЗа.

«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году продолжит восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 38064 автомобиля LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с декабря 2013 года, на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программы опережающих госзакупок автотехники. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 302744 машины, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 22,5% против 21,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по господдержке автомобильной отрасли, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Между тем, компания отмечает существующие неопределенности относительно дальнейшего развития рынка в 2021 году, который, по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года. В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в первом квартале АВТОВАЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест и уникального коллектива АВТОВАЗа.

«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году продолжит восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 38064 автомобиля LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с декабря 2013 года, на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программы опережающих госзакупок автотехники. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 302744 машины, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 22,5% против 21,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году автомобильный рынок в России может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5 – 6% относительно нынешнего года. Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв, в основу расчетов был положен прогноз Минэкономразвития и основные макроэкономические показатели на 2021 год. Согласно этому прогнозу, в следующем году должно происходить восстановление российской экономики. Поэтому есть определенные основания рассчитывать на то, что в 2021 году рынок будет чувствовать себя лучше, чем в 2020-м. Напомним, что в нынешнем году падение рынка ожидается на 7 – 10%.

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Фото: АВТОВАЗ