Британский авторынок в ноябре рухнул на 27%

Британский авторынок в ноябре снизился на 27,4% и составил 113781 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин, что удержало отрасль от коллапса, который случился минувшей весной. Тем не менее ноябрьский результат соответствует уровню продаж во времена экономического кризиса 2008 года. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 498 тыс. 382 единицы (-30,7%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в ноябре стал Ford, реализовавший 10569 автомобилей (-34,9%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 10096 машин (-34,1%). Третий результат показал BMW – 9733 проданных автомобиля (-16,4%). Замыкают пятерку лидеров Audi (8519 шт., -9,3%) и местный Vauxhall (7832 шт., -24,6%).

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Фото: SMMT