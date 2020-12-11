«Группа ГАЗ» поставила в Санкт-Петербург 100 автобусов ЛиАЗ

«Группа ГАЗ» поставила в Санкт-Петербург 100 автобусов большого класса ЛиАЗ-529265. Каждая машина рассчитана на перевозку 111 человек. Новая модификация автобусов ЛиАЗ-529265 оснащена двигателем ЯМЗ-536 мощностью 310 л.с., который ранее ставился только на сочлененные автобусы, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Для комфорта пассажиров в ЛиАЗ-529265 установлены кондиционеры, мультимедийные экраны, USB-зарядки, электронные рейсоуказатели, указатель «бегущая строка». Рабочее место водителя оснащено эргономичным сидением на пневмоподвеске с подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. Автобусы комплектуются оборудованием подсчета пассажиров, видеонаблюдения, пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровыми тахографами.

Низкий уровень пола, механическая аппарель и система книлинг (наклон кузова автобуса в сторону дверей) облегчают посадку и высадку пассажиров с детскими колясками, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом, людей с ограниченными возможностями передвижения. Салон автобуса оснащен специальными местами для инвалидной коляски и собак-поводырей, кнопками связи с водителем. Просторная накопительная площадка и оборудование для бесконтактной оплаты проезда позволяют снизить риск заражения вирусными заболеваниями в автобусе.

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