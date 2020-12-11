В России стартуют продажи нового Volkswagen Tiguan

Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового Tiguan. Новинка предлагается в четырех комплектациях: Respect (от 1 млн 749 тыс. 900 руб.), Status (от 2 млн 039 тыс. 900 руб.), Exclusive (от 2 млн 549 тыс. 900 руб.) и RLine (от 2 млн 799 тыс. 900 руб.), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Кроссовер доступен с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., а также 180 л.с. и 220 л.с. 125-сильный мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Двигатель мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-АКП может быть оснащен передним или полным приводом 4Motion. Силовые агрегаты мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Новый Volkswagen Tiguan получил светодиодные (LED) фары IQ.Light с динамическими указателями поворота, анимированные задние фонари, пакет Black Style, панорамную крышу с люком в передней части, многоцветную амбиентную подсветку интерьера, управление сенсорной панелью климат-контроля и сенсорными кнопками на рулевом колесе, 10.25” цифровую приборную панель и мультимедиа-систему с дисплеем диагональю до 9.2”.

В движении водителя нового Tiguan поддерживает широкий набор ассистентов водителя IQ.Drive (ассистент движения по полосе Lane Assist, система мониторинга слепых зон Side Assist, ассистент парковки Park Assist, система кругового обзора Area View), а дополнительную защиту и уверенность на дороге обеспечит широкий набор систем безопасности (система контроля дистанции спереди Front Assist, предлагающаяся уже в базовом оснащении, система проактивной защиты пассажиров PreSafe, до 10 подушек безопасности, включая коленные подушки безопасности спереди и боковые подушки безопасности сзади). Кроме того, в холодное время года владельцев Tiguan порадует полный набор «зимних» опций (подогревы передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса).

С момента выхода на рынок Tiguan одним из самых популярных моделей Volkswagen в нашей стране. В целом на российском рынке с момента начала производства первого поколения Tiguan произведено и продано более 250 тыс. экземпляров этой модели.

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Фото: Volkswagen