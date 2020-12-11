Новый Cadillac XT4 доступен для заказа в России

Российские дилеры Cadillac начали прием заказов на новый компактный кроссовер Cadillac XT4, который поступит в продажу в январе будущего года. Специальная цена на период предзаказа составит 3 млн 250 тыс. рублей для стартовой комплектации Luxury с бензиновым двигателем и 3 млн 330 тыс. рублей для стартовой комплектации Luxury с дизельным двигателем. Стоимость комплектаций Premium Luxury и Sport с бензиновым двигателем составит 3 млн 390 тыс. рублей, с дизельным двигателем – 3 млн 470 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Cadillac.

Новый кроссовер предлагает на выбор два двигателя: бензиновый 4-цилиндровый двигатель 2.0T в паре с 9-ступенчатой коробкой передач и новый дизельный 4-цилиндровый силовой агрегат с турбонагнетателем и системой AdBlue, который сочетается с 9-ступенчатой коробкой передач с системой Electronic Precision Shift. Как отмечается, это первый в истории Cadillac дизельный мотор – он был специально разработан для рынков Европы и России. Расход топлива дизельного Cadillac XT4в городском цикле составляет 8,2 л на 100 км, в загородном цикле – 5,8 л, в смешанном режиме – 6,7 л. Автомобили Cadillac XT4 во всех комплектациях предлагают продвинутую систему полного привода.

Комплектации Premium Luxury и Sport отличаются деталями экстерьера, дисками (стандартно модель оснащается дисками 18’, опционально доступны 20’), оптикой и вариантами отделки салона. Стартовая комплектация Luxury оснащена тканевым салоном с небольшими фрагментами из искусственной кожи. Premium Luxury – кожаный салон (опционально перфорированная кожа), в комплектации Sport предлагается искусственная или опционально натуральная кожа со спортивными акцентами, такими, как цветная прострочка.

Все модели оснащены передовой светодиодной технологией освещения спереди и сзади: с передними светодиодными лампами ближнего и дальнего света и светодиодной подсветкой для дневных ходовых огней. Стандартные светодиодные задние фонари размещены в традиционных красных линзах на автомобилях Luxury и Premium Luxury, а модель Sport оснащена тонированными линзами нейтральной плотности (прозрачными), которые дополняют обычно более темные цвета кузова.

Что касается интерьера: комплектация Sport оснащена дополнительной регулировкой боковых частей сидения, что обеспечивает более плотную боковую поддержку и спортивную посадку. Спортивными акцентами интерьера также является более широкий руль с яркой прострочкой, и металлические накладки на педали. Кроме того, в комплектации Sport опционально доступно продвинутое адаптивное шасси.

Автомобиль XT4 уже в базовой комплектации оснащен системой экстренного торможения, передними и задними датчиками парковки, системой определения пешеходов и велосипедов, системой определения расстояния до впереди идущего автомобиля, активной системой предупреждения о выезде из занимаемой полосы и другими. Также в стартовую комплектацию входит 8 подушек безопасности. Расширенный набор функций активной безопасности для комплектаций Premium Luxury и Sport включает камеры высокого разрешения Surround Vision, зеркало заднего вида с функцией потокового видео, адаптивный круиз-контроль и активную систему помощи при парковке с функцией торможения.