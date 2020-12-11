АВТОВАЗ по итогам 2020 года выйдет на прибыль, но размер ее будет «минимальным», заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В 2019 году чистая прибыль АВТОВАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 385,46 млн рублей против нулевой прибыли годом ранее, пишет агентство «ТАСС».

«Вмешательство акционеров пока не требуется, только если совсем тяжело будет, убытки - тогда будем совместно решать на совете директоров», – сказал С.Чемезов. По его словам, у компании сейчас нет проблем с обслуживанием кредитов.

Продажи АВТОВАЗа по итогам 2020 года могут снизиться на 7%, заявил глава «Ростеха». «Летом в связи с поддержкой государства – был госконтракт на 16 тыс. машин – АВТОВАЗ поднялся. С июля продажи у них растут каждый месяц, это частично компенсирует весенние потери», – отметил он. В целом, по прогнозу С.Чемезова, российский авторынок в 2020 году может снизиться на 10-15%.

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 38064 автомобиля LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с декабря 2013 года, на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программы опережающих госзакупок автотехники. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 302744 машины, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 22,5% против 21,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ