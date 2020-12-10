Список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, будет расширен

Вслед за повышением рекомендованных розничных цен, о которых автопроизводители активно сообщают на российском рынке в последние месяцы - очевидно, будет расширен и список автомобилей, подпадающих в нашей стране под «налог на роскошь».

Напомним, что на данный момент Федеральная налоговая служба (ФНС) установила ценовую планку для транспортного налога – «все, что дороже 3 млн рублей - подпадает под повышенный коэффициент». До недавнего времени среди новых легковых автомобилей, которые официально продаются в России, таковых «роскошных» по налогу набиралось как минимум около 150 моделей.

Традиционно в марте Минпромторг устраивает пересмотр этого перечня автомобилей. Очевидно, в этом списке теперь должен появиться Mercedes-Benz GLA. До декабрьского повышения цен в базовой версии модель стоила менее 3 млн рублей (по данным «Цена Авто»), теперь ее минимальная цена стартует от 3 млн 100 тысяч рублей. С кроссовером Jaguar E-Pace аналогичная история произошла еще в ноябре, когда, получив прибавку к стоимости в 102 тыс. рублей (как сообщает опять же «Цена Авто»), в базовой версии он стал отпускаться клиентам по цене от 3 млн 003 тыс. рублей.

Любопытно, что список Минпромторга расширяется не только за счет премиум-марок. Массовый сегмент в своих топовых комплектациях тоже наращивает стоимость и тем самым отягощает своих будущих владельцев на ежегодный оброк в виде «налога на роскошь». Так, например, весной в перечне непременно должны оказаться Toyota Fortuner и Toyota Hilux: после ноябрьского повышения цен их начальные комплектации стоят все еще ниже 3 млн рублей, зато в более дорогих версиях – доходят до 3 492 500 рублей (у Fortuner) и 3 269 000 рублей (у Hilux). Аналогичная картина – по Nissan Murano, Mitsubishi Pajero Sport и ряду других.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Jaguar Land Rover.