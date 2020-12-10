Audi вновь отзывает автомобили в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 8 автомобилей Audi A4, A5, Q3, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: крепление каркаса сиденья к направляющей сиденья на стороне водителя и/или на стороне переднего пассажира может быть выполнено с нарушениями. Это может привести к раскачиванию сиденья во время движения и к утрате необходимой надежности винтовых соединений в случае дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка винтовых соединений и, при необходимости, замена некоторых деталей сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 874 автомобилей Audi A8, S8 и S8 plus, реализованных с 2012 по 2017 годы. Причина отзыва: в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба. Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба в результате вибрации при движении может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке. Это может привести к подгоранию уплотнителя водоотводящего короба, а также, вероятно, соседних деталей. На всех автомобилях должна быть установлена фиксирующая пластина, которая предотвращает отсоединение уплотнителя водоотводящего короба. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Audi реализовали 1803 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи Audi составили 13305 машин – на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Audi (и не только Audi) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Audi